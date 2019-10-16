Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБК10:41

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В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новости14:00

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Ру12:03

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъ13:41

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правда12:34

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвы12:31

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известия13:59

Миграция в цифру. Что мешает российским интернет-компаниям

РБК14:03
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Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
32CARS.ru вчера в 06:51
Происшествия

В Барселоне продолжаются массовые беспорядки

Смотрите такжеСторонники независимости Каталонии митингуют в Брюсселе Беспорядки в Барселоне продолжаются уже второй день.
Общественное телевидение России вчера в 21:31
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика

Украинцы наказали голландцев и немцев за правду о гибели «Боинга» MH17

Утро.ru вчера в 13:33
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro могут оснащаться сразу двумя ОС

Китайский бренд Huawei намерен в 2020 году выпустить новые смартфоны P40 и P40 Pro, которые получат примечательную особенность.
Rusargument 03:26
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
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Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

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Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru 19:39
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
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Обновление iOS 13 вызвало проблемы со звонками и батареей

«Яблочные» пользователи начали жаловаться на проблемы с iPhone после установки iOS 13.1.2.
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Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Политика

Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»

Шумер в свою очередь утверждал, что глава Белого дома назвал Пелоси третьесортным политиком.
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Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
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Газета.Ru 18:13
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Елена Игоревна Бунина
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Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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