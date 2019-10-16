Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБКвчера в 10:41

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В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новостивчера в 14:00

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известиявчера в 13:59

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Рувчера в 12:03

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правдавчера в 12:34

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвывчера в 12:31

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъвчера в 13:41

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости вчера в 03:33
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Известия 00:35
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info 15 октября в 04:29
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском вчера в 07:51
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 15 октября в 11:39
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца

Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Шоу-бизнес

Лолита решилась на развод с мужем

Bimru.ru вчера в 21:23
Армия и оружие

Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.
REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ вчера в 03:57
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
ФАН вчера в 11:52
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости вчера в 13:08
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал участником ДТП.
Sportbox.RU вчера в 11:02
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Экономика

«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%; "Российский учебник" — 30%; Другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Авто

Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

32CARS.ru вчера в 04:05
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
ЖКХ

В России могут появиться единые квитанции за ЖКУ

Правительство намерено поддержать проект введения в России единой платежной квитанции за все жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: содержание и обслуживание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, электричество, горячее и холодное водоснабжение и остальные.
Дума ТВ 15 октября в 07:05
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
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Елена Игоревна Бунина
Российский учёный
Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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