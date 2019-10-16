Общество
REGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось
В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.РБКвчера в 10:41
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«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах
Коммерсантъвчера в 13:41
Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией
Комсомольская правдавчера в 12:34
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
Генпрокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» тарифов на международные перелеты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК 06:10
Политика
Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея
Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
REGNUM 14 октября в 11:18
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».
Известия 06:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
Комсомольская правда 05:36
Политика
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РИА Новости 05:40
Политика
Пресс-служба Владимира Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Латвию.
Газета Кемерова 00:10
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Кино
В прокат «Пионера» выходит фильм культового российского режиссера
На Западе Москвы 05:31
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Армия и оружие
Армия Турции ликвидировала 637 террористов с начала операции в Сирии
Экономика сегодня вчера в 02:02
Технологии
Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет
Афиша Daily вчера в 12:30
Политика
В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов
В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.
Капитал страны вчера в 15:58
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК вчера в 08:29
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Культура
Пригожин пристыдил Кормухину за иск против Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
ФАН 05:50
Политика
Подсчитана стоимость визита Зеленского в США
Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей).
Известия 05:13
Игры
Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на Nintendo Switch
REGNUM вчера в 06:35
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Политика
СМИ сообщают о скорой смене главы СПЧ
Сам Федотов отказался комментировать информацию о своей отставке. В то же время член совета Ева Меркачева подтвердила уход Федотова.
BFM.ru 06:22
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20