Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБКвчера в 10:41

Подробнее о событии

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвывчера в 12:31

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известиявчера в 13:59

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъвчера в 13:41

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правдавчера в 12:34

В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новостивчера в 14:00

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Рувчера в 12:03

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:29
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Транспорт

Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты

Генпрокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» тарифов на международные перелеты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК 06:10
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга

Газета.Ru 06:27
Политика

Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея

Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
REGNUM 14 октября в 11:18
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо американского лидера Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «необычным».
Известия 06:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве

Комсомольская правда 05:36
Политика

Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit

Переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли компромисса по Brexit, написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
РИА Новости 05:40
Политика

Пресс-служба Владимира Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Латвию.
Газета Кемерова 00:10
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Кино

В прокат «Пионера» выходит фильм культового российского режиссера

На Западе Москвы 05:31
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Армия и оружие

Армия Турции ликвидировала 637 террористов с начала операции в Сирии

Экономика сегодня вчера в 02:02
Технологии

Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily вчера в 12:30
Политика

В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов

В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.
Капитал страны вчера в 15:58
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК вчера в 08:29
Происшествия

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Культура

Пригожин пристыдил Кормухину за иск против Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
ФАН 05:50
Политика

Подсчитана стоимость визита Зеленского в США

Расходы на рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты составили около 7,3 млн гривен (19 млн рублей).
Известия 05:13
Игры

Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на Nintendo Switch

REGNUM вчера в 06:35
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Здоровье

Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»

Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Политика

СМИ сообщают о скорой смене главы СПЧ

Сам Федотов отказался комментировать информацию о своей отставке. В то же время член совета Ева Меркачева подтвердила уход Федотова.
BFM.ru 06:22
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

Газета.Ru 04:15
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