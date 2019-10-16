Общество
REGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось
В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.РБК10:41
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Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией
Комсомольская правда12:34
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Наука
Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
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Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
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Кино
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Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
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Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Политика
ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска»
Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за борьбу с глобальной бедностью
Политика
Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Происшествия
Задержан глава администрации города Новочеркасска
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Общество
В Зауралье закрыли отделение тубдиспансера из-за аварийного состояния
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Космос
Космический корабль Dream Chaser на пути к первому полету
Космический корабль Dream Chaser корпорации Sierra Nevada приступил к окончательной сборке, интеграции и испытаниям после того, как каркас корабля был доставлен компанией Lockheed Martin.