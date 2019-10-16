Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБК10:41

Подробнее о событии

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правда12:34

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известия13:59

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Коммерсантъ13:41

В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новости14:00

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

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«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Ру12:03

Миграция в цифру. Что мешает российским интернет-компаниям

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Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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