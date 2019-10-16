Общество

REGNUMREGNUM«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБКвчера в 10:41

Подробнее о событии

В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новостивчера в 14:00

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:29

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъвчера в 13:41

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правдавчера в 12:34

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвывчера в 12:31

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Рувчера в 12:03

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известиявчера в 13:59
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Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

РИА Новости 03:39
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском 06:13
Политика

Володин осудил санкции против Венесуэлы

Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 октября на встрече с председателем национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном, сообщает официальный сайт Госдумы.
Красная весна 03:24
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Авто

Россиянам рассказали об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:10
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Хоккей

Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева

Sportbox.RU 02:43
Технологии

Томские ученые создали уникальную компактную систему очистки воды

Уникальность системы водоочистки, разработанной томскими учеными состоит в том, что она потребляет существенно меньше энергии и воды, при этом адаптирована к различным источникам воды и весьма компактна.
МонаВиста 05:48
Культура

Сериал «Сваты» поменяет название после бегства актеров

Сериал «Сваты» в новом сезоне может получить новое название из-за необходимости заменить часть ушедших из проекта актеров.
Рамблер 06:04
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском 00:00
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Политика

Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.
RT на русском 05:59
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов «Победы»

Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.
ПРАЙМ 06:15
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Армия и оружие

На Донбассе вновь гибнут украинские военные

DixiNews вчера в 03:03
Шоу-бизнес

На концерте в Коми Филиппу Киркорову подарили большую семгу

На концерте в Коми отечественный исполнитель Филипп Киркоров получил необычный подарок.
Актуальные Новости 01:01
Общество

В Центральной России настало «пожилое бабье лето» — Гидрометцентр

Теплая и солнечная погода с температурой воздуха на 6 градусов выше климатической нормы, которую метеорологи шутя называют «пожилым бабьим летом», будет наблюдаться в Центральной России до 22 октября.
REGNUM 06:14
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Шоу-бизнес

У Сергея Жигунова отняли квартиру за долги

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» отобрали московскую квартиру за долги. Задолженность артиста перед банком составила 38 млн рублей.
RuNews24.ru 05:57
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Экономика

Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД

"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
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