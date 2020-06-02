Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

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Вести.Ru11:12

РБК: «Яндекс.Маркет» не ожидает закрытия своих площадок в случае выхода Сбербанка из СП

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«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37
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В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

ТАСС вчера в 16:18
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Общество

Собянин надеется, что вакцина от коронавируса появится в Москве осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью текущего года.
ТАСС 13:57
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Общество

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Петербургские ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта, сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.
Взгляд.ру 04:30
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Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
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История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

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Происшествия

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
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Политика

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Российская газета 17:45
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Эксперты рассказали, работникам каких сфер грозит сокращение

По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, попасть под сокращение рискуют, в первую очередь, работники сферы услуг — гостиничного хозяйства, розничной торговли, салонов красоты и так далее.
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Разоблачены самые популярные мифы о поправках к Конституции РФ

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Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

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