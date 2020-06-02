с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Политика Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.

Киберспорт Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020 Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.

Здоровье Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина. 1

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды Ранее Вильфанд сообщал РБК, что во второй половине четверга в Москве столбик термометра уже будет показывать 20-22 градуса, выглянет солнце. 8

Шоу-бизнес Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов» «Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина. 9

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 138

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 23

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 173

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K

Футбол Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня. 5

Политика Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США Как написал Трамп, его соперник, который находился в политике больше 40 лет, ничего не сделал, а в данный момент «создает видимость, что знает ответы». 1

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук. 25

Общество На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19 Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.

Происшествия Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь. 557

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов. 36

Авто АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме. 50