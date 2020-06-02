Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

РБК: «Яндекс.Маркет» не ожидает закрытия своих площадок в случае выхода Сбербанка из СП

ТАСС16:36

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости11:12

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
346
Футбол

Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб после истечения контракта с «Ювентусом».
Матч ТВ 16:23
Здоровье

Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом

Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
63
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
3
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
3
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
133
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
302
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
144
Политика

Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса

По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции.
Lenta.ru 15:16
7
Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
12
Общество

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
12
Авто

Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом

Гендиректор компании рассказал, что новая модель Nissan Aria будет презентована в этом месяце.
32CARS.ru 13:58
Политика

Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
89
Армия и оружие

В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
1,5K
Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
21
Игры

В The Last of Us Part II будет больше 60 настроек для людей с ограниченными возможностями

Naughty Dog предусмотрела более 60 настроек интерфейса, управления и внешнего вида The Last of Us Part II, чтобы сделать игру доступной для людей с ограниченными возможностями.
CyberSport.ru 00:01
4
Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
2
Происшествия

Бывший чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США

Lenta.ru 01:42
Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
5
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
297
Шоу-бизнес

Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена

Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru вчера в 12:53
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
1K
Общество

Парикмахерские в Подмосковье откроются 3 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
Инфопортал Зеленограда 04:57
132
Футбол

Малафеев рассказал о причинах конфликта с Дзюбой

ProstoProSport вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Названа причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

Газета.Ru 17:21
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета вчера в 19:35
1,1K
Культура

Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции

Видеоплатформа PREMIER покажет сериал «Окаянные дни» о жизни в условиях самоизоляции.
RT на русском 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное