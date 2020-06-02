с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Футбол Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“» Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб после истечения контракта с «Ювентусом».

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. 3

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. 133

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 302

Здоровье Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии. 12

Авто Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом Гендиректор компании рассказал, что новая модель Nissan Aria будет презентована в этом месяце.

Политика Трамп назвал Байдена политическим слабаком Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.

Автоспорт Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 5

Политика Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7 Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. 297

Шоу-бизнес Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.

Политика Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. 1K

Общество Парикмахерские в Подмосковье откроются 3 июня Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов. 132