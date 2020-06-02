с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Технологии Хитом стало приложение для удаления китайских программ со смартфона Недавно разработчики из Индии выпустили приложение по удалению китайских программ, которое сразу стало лидером по скачиванию в магазине приложений для Android-смартфонов. 32

Общество В России от коронавируса за сутки умерли 178 человек В России за сутки коронавирусом заразились 8 536 человек, 178 пациентов умерли. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб.

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 211

Здоровье Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 1

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,2% Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Аэрофлота" и нефтяников.

Гаджеты У Google Chromecast 2020 будет пульт Ранее в этом году начали распространяться сообщения о новом устройстве Google Chromecast со встроенным пультом дистанционного управления и сегодня появились новые фотографии, которые подтверждают эти сообщения.

Футбол Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.

Происшествия Сооснователя бренда «Довгань» Лиллевяли потребовали арестовать В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО "Ликомп холдинг", занимавшийся развитием брендов "Довгань" и "Смак".

Футбол «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ Сезон в ПФЛ и ФНЛ был завершен досрочно, а «Химки» и «Ротор» получили право на повышение в классе со следующего сезона.

Общество Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям» Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 247

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Авто Главред журнала «За рулем»: на штрафы за брошенные во дворах авто могут попасть пенсионеры Специалист выразил опасения, что с брошенными машинами под раздачу могут попасть пенсионеры со старыми машинами, у которых нет гаражей.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

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Здоровье Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях. 116

Футбол Торбинский: пусть президентом США будет Трамп, чем кто-то другой Экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу, передает Sport24.