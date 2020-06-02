Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Технологии
Хитом стало приложение для удаления китайских программ со смартфона
Недавно разработчики из Индии выпустили приложение по удалению китайских программ, которое сразу стало лидером по скачиванию в магазине приложений для Android-смартфонов.
Live24 вчера в 03:30
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 178 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 8 536 человек, 178 пациентов умерли. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб.
Телеканал RTVI 03:37
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
Здоровье
Стало известно, закроют ли Барнаул на карантин
Показатели заболеваемости коронавирусом в Барнауле пока не дают оснований для введения жестких ограничительных мер, сообщил на пресс-конференции 3 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Алтапресс 03:48
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Аэрофлота" и нефтяников.
Интерфакс вчера в 03:30
Гаджеты
У Google Chromecast 2020 будет пульт
Ранее в этом году начали распространяться сообщения о новом устройстве Google Chromecast со встроенным пультом дистанционного управления и сегодня появились новые фотографии, которые подтверждают эти сообщения.
ITZine.ru 01:59
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru вчера в 10:33
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Газета.Ru 02:49
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
Общество
МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России
На октябрь 2020 года запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
RT на русском 02:37
Происшествия
Сооснователя бренда «Довгань» Лиллевяли потребовали арестовать
В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО "Ликомп холдинг", занимавшийся развитием брендов "Довгань" и "Смак".
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Футбол
«Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ
Сезон в ПФЛ и ФНЛ был завершен досрочно, а «Химки» и «Ротор» получили право на повышение в классе со следующего сезона.
Metaratings вчера в 16:40
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс 03:38
Авто
Главред журнала «За рулем»: на штрафы за брошенные во дворах авто могут попасть пенсионеры
Специалист выразил опасения, что с брошенными машинами под раздачу могут попасть пенсионеры со старыми машинами, у которых нет гаражей.
Народные новости вчера в 04:11
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Российская газета 04:17
Футбол
Торбинский: пусть президентом США будет Трамп, чем кто-то другой
Экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу, передает Sport24.
Газета.Ru 03:31
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Экономика
5 триллионов рублей нужно на антикризисный план Мишустина. Но этого все равно не хватит
Сегодня на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Путину антикризисный план.
LentaChel.ru вчера в 08:30
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 01 июня в 11:58