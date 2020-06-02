с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Футбол Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом» Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.

Общество Москвичам стал доступен график отключения горячей воды Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". 577

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,4K

Общество В Ростовской области сняли ряд ограничений Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. 79

Здоровье Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии. 6

Технологии Вы просто неправильно их сравниваете. Глава Intel заявил, что не нужно обращать внимание на производительность CPU в бенчмарках Посыл в целом имеет право на жизнь, но, если говорить непосредственно о процессорах, то, во-первых, многие покупают их именно ради производительности, а во-вторых, не очень понятно, какие именно технологии имел в виду глава Intel, учитывая проблемы с освоением новых техпроцессов и их последствия.

Гаджеты Обновление iOS сломало iPhone и iPad Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы. 5

Здоровье Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Общество Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу. 1

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 147

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 15

Здоровье На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май. 4

Экономика Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии Документ (N959325-7) освобождает от уплаты ряда налогов компании малого и среднего бизнеса (МСП), включенные в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года, индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, которые пострадали от коронавируса.