Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс09:37
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Футбол
Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.
RT на русском 14:20
Здоровье
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Политика
Опубликовано видео задержания украинского военного на границе с Крымом
Российская газета 13:17
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авто будет использоваться в фильме «Бэтмен», главную роль в котором исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.
News.ru вчера в 08:25
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Технологии
Вы просто неправильно их сравниваете. Глава Intel заявил, что не нужно обращать внимание на производительность CPU в бенчмарках
Посыл в целом имеет право на жизнь, но, если говорить непосредственно о процессорах, то, во-первых, многие покупают их именно ради производительности, а во-вторых, не очень понятно, какие именно технологии имел в виду глава Intel, учитывая проблемы с освоением новых техпроцессов и их последствия.
iXBT.com 10:12
Гаджеты
Обновление iOS сломало iPhone и iPad
Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
Здоровье
Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности
Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Взгляд.ру 10:54
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Здоровье
Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах
Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Чемпионат 12:20
Общество
Росстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики
В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер.
BFM.ru 14:50
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов
Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru 13:39
Экономика
Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии
Документ (N959325-7) освобождает от уплаты ряда налогов компании малого и среднего бизнеса (МСП), включенные в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года, индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, которые пострадали от коронавируса.
Интерфакс - Россия 04:43
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15