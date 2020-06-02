с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Футбол «Спартак» покинул физиотерапевт Пресс-служба «Спартака» в Twitter объявила об уходе из клуба испанского физиотерапевта Хорхе Каталана.

Шоу-бизнес Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов» «Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина. 9

Музыка Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020» Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва. 181

Политика В Facebook назвали записи Трампа оскорбительными Как сообщает газета The Wall Street Journal, глава Facebook Марк Цукерберг на встрече с сотрудниками компании раскритиковал содержание многих записей президента США Дональда Трампа в соцсети, назвав их оскорбительными, однако он решит отказаться от их рецензирования. 4

Здоровье Сотрудник сахалинской областной больницы заболел коронавирусом В рамках эпидрасследования рассматривается версии заражения от прилетевших родственников из Москвы, рассказал главный врач областной больницы Владимир Розумейко.

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 184

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 132

Общество Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство. 4

Культура Филипп Киркоров спел «песню простаты» Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты". 84

Происшествия Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 22

Общество Российскую вакцину от коронавируса могут сделать в виде йогурта Петербургские ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта, сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин. 414

Политика Трамп обвинил Байдена в политической слабости Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента, претендента в кандидаты на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена за его комментарии в связи с беспорядками в стране. 4

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 98

Технологии Вы просто неправильно их сравниваете. Глава Intel заявил, что не нужно обращать внимание на производительность CPU в бенчмарках Посыл в целом имеет право на жизнь, но, если говорить непосредственно о процессорах, то, во-первых, многие покупают их именно ради производительности, а во-вторых, не очень понятно, какие именно технологии имел в виду глава Intel, учитывая проблемы с освоением новых техпроцессов и их последствия.

Общество Роспотребнадзор раскритиковал выдачу ваучеров за отменённые рейсы Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать ваучеры на получение билетов в будущем клиентам авиакомпаний вместо денег за отменённые рейсы. 17