Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс09:37
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Эмин Агаларов после развода с супругой надеется провести лето с детьми
Экономика сегодня вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 30 мая в 04:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 02:49
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Кино
Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке
Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России вчера в 02:28
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Футбол
ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»
Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате "финала четырех" в Германии.
Soccer.ru 10:14
Здоровье
Первый в России препарат против коронавируса одобрил Минздрав
LentaChel.ru 30 мая в 14:36
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Здоровье
Губернатор о вспышке распространения коронавируса в Вязовке: «Понятно, что вирус не в форточку влетел»
По словам губернатора, относительно стабильная ситуация с распространением инфекции омрачилась вспышкой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате села Вязовка.
Четвертая Власть 12:19
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Политика
Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля
Президент России Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
МР7.ру вчера в 11:49
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line 05:33
Гаджеты
Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14
Как стало известно израильскому изданию The Verifier, новейшая iOS 14 достанется всем i-устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch.
Вести.Ru 09:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной перекрасился в блондина и начал публиковать стихи
Муж певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram выложил стихи, которые говорят о его тяжелом психологическом состоянии.
Pravda.Ru 13:13
Общество
Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок
МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
Гаджеты
Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов
По сути, командой AnTuTu был составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов.
Ferra 11:28
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform вчера в 02:40
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.
Чемпионат 12:20