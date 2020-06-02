с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Здоровье В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников. 7

Футбол РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 16

Шоу-бизнес Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля. 16

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 15

Единоборства Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.

Футбол Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы 39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 617

Гаджеты Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14 Как стало известно израильскому изданию The Verifier, новейшая iOS 14 достанется всем i-устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch. 8

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной перекрасился в блондина и начал публиковать стихи Муж певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram выложил стихи, которые говорят о его тяжелом психологическом состоянии. 7

Общество Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок. 2