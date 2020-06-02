Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Комментировать241
с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфаксвчера в 09:37

Подробнее о событии

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о реструктуризации совместных владений

ТАСС03:43

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфаксвчера в 09:37

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБКвчера в 14:00

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новостивчера в 11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомостивчера в 12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъвчера в 10:52

Сбербанк и компания «Яндекс», по данным интернет-издания The Bell, уже в июне объявят о разделе совместных активов

Эхо Москвывчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
273
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

При пожаре в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент, сообщает городское управление МЧС.
РИА Новости 03:50
171
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
284
Экономика

К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
849
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,8K
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
296
Общество

В России создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта

Чехонин отметил, что на базе Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге ведется разработка мукозальной вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 08:04
436
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1K
Общество

В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Политика

Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить

Российская газета вчера в 17:45
93
Путешествия

Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

В Ярославле трагически погиб священник

Российская газета 04:40
15
Экономика

Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

В первом квартале 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 861 миллион долларов.
Москва 24 04:03
Общество

ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Вести.Ru 03:47
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
260
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно Стало известно, что Петросян и Брухунова живут в разных квартирах.
Экспресс газета 03:42
1
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
82
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
474
Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
52
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
722
Общество

Основатель Superjob ожидает рост безработицы до 20 миллионов человек

В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Вести.Ru 02:47
10
Космос

В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Газета.Ru 04:30
Армия и оружие

В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно

Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
8
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
249
Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
8
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
97
Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru вчера в 10:02
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное