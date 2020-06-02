Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Здоровье
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
Политика
В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города.
РИА Новости 04:41
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
Здоровье
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
Здоровье
В Фатежском районе Курской области расследуют вспышку коронавируса
Глава Фатежского района провел заседание оперативного штаба, на котором определил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Курск сегодня вчера в 06:35
Политика
Выборы президента Польши назначены на 28 июня
Выборы президента Польши состоятся 28 июня. Об этом сообщила спикер сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек, передаёт RMF24.
RT на русском 05:53
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в «Российскую венчурную компанию»
Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД сегодня утром провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» (РВК) и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
BFM.ru 06:06
Экономика
В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет
Пособие на детей от трех до семи выплатили на 400 тысяч детей, заявлений на эту выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 04:47
Путешествия
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Самыми дешевыми направлениями для путешествий российских туристов в 2020 году могут стать Тунис, Турция и Греция.
Lenta.ru 04:45
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Политика
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Авто
Продажи машин в автосалонах Подмосковья увеличились в два раза
Продажи машин выросли в два раза за последнюю неделю мая после того, как в Московской области разрешили посещать автосалоны.
Mockva.ru вчера в 00:17
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Путешествия
Пляжи Краснодарского края и Крыма будут открыты в течение двух недель
В ведомстве отметили, что главы регионов принимают решения отдельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Эхо Москвы 05:06
Экономика
Райффайзенбанк инвестировал $1,5 млн в зерновой маркетплейс
Руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова сообщила, что для Elevator Ventures сумма целевых инвестиций составляет до 3 млн евро при доле в проекте до 25%.
Ведомости 01:11
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» второй волны коронавируса
Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
РИА Новости 03:45
Гаджеты
Не стоит ждать чудес от 10-нм Tiger Lake: Intel призвала не смотреть на бенчмарки
Возможно, Tiger Lake действительно принесут нечто особенное: мобильные процессоры, как ожидается, должны стать заметно быстрее Ice Lake 10-го поколения, а интегрированная графика Intel Xe — производительнее примерно вдвое.
3DNews 03:39
Происшествия
В Париже полиция газом разгоняет акции протеста против расизма
Как уточняется, протестующие обвиняли полицию Франции в произволе и расизме. Всего в акции приняли участие порядка пятнадцати тысяч человек.
Хакасия-Информ 03:43
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Игры
CD Projekt RED отложила презентацию Cyberpunk 2077
Ранее ЕА отложила релиз игры Madden MFL 21, Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на неопределенный срок, а IGN отодвинул старт мероприятия Summer of Gaming с 5 на 8 июня.
Srnsk 05:24