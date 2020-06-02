Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Общество
Названы российские регионы, которые ожидает жаркий июнь
Синоптик не исключает возможность, что в июне на Европейской территории страны будет несколько жарких периодов, когда температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы.
Pressa40 вчера в 06:32
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны
Ведомости 01 июня в 15:45
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК вчера в 13:16
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 01 июня в 18:52
Хоккей
Омский «Авангард» подпишет финского защитника
Менеджмент хоккейного клуба "Авангард" готовится подписать контракт с финским защитником Оливером Каски.
Новый Омск 01 июня в 01:10
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции против полицейского насилия и расизма в Париже, сообщает корреспондент «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 15:59
Происшествия
На Колыме выявили два новых очага COVID-19
В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета вчера в 20:54
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости вчера в 20:20
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 01 июня в 05:29
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
Армия и оружие
Порядка 1,6 тысяч военнослужащих размещены в районе Вашингтона
Пентагон перебросил порядка 1,6 тысячи военнослужащих в район Вашингтона, где произошли протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, утверждает официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
Московский Комсомолец вчера в 23:47
Культура
Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах
21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.
Известия 01 июня в 11:12
Происшествия
В Омской области за мошенничество начали судить главу района
По версии следствия, в 2018 году администрация Седельниковского сельского поселения и подконтрольная главе коммерческая организация заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги в село Седельниково.
Город55.ру 00:00
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Происшествия
В США в ходе протестов погибли минимум 11 человек
Не менее 11 человек погибли во время продолжающихся с прошлой недели протестов в США. Большинство жертв — афроамериканцы.
BFM.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
Появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы, сброшенной Су-34
В Сети появилось видео взрыва бетонобойной штурмовой бомбы БетАБ-500 ШП, сброшенной СУ-34.
HotGeo вчера в 08:52
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 01 июня в 18:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета вчера в 04:00
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний вчера в 01:00
Политика
Польская компания опровергла вымогательство со стороны Данкверта
«Руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Республики Польша в РФ поступило официальное письмо от председателя правления Молочного кооператива "Млековита", в котором опровергается информация о якобы существующих фактах вымогательства со стороны представителей российского ведомства», - говорится в пресс-релизе.
Агробук вчера в 23:00
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31