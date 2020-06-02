с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Общество Названы российские регионы, которые ожидает жаркий июнь Синоптик не исключает возможность, что в июне на Европейской территории страны будет несколько жарких периодов, когда температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы. 696

Армия и оружие Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. 17

Хоккей Омский «Авангард» подпишет финского защитника Менеджмент хоккейного клуба "Авангард" готовится подписать контракт с финским защитником Оливером Каски. 1

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже Полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции против полицейского насилия и расизма в Париже, сообщает корреспондент «РИА Новости». 53

Происшествия На Колыме выявили два новых очага COVID-19 В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.

Культура Лоза резко ответил на шутку Киркорова Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина. 11

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 213

Шоу-бизнес Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании. 7

Армия и оружие Порядка 1,6 тысяч военнослужащих размещены в районе Вашингтона Пентагон перебросил порядка 1,6 тысячи военнослужащих в район Вашингтона, где произошли протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, утверждает официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

Культура Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах 21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.

Происшествия В Омской области за мошенничество начали судить главу района По версии следствия, в 2018 году администрация Седельниковского сельского поселения и подконтрольная главе коммерческая организация заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги в село Седельниково.

Футбол Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 23

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 708

Политика Мантуров назвал преимущества России перед другими странами У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. 517

Политика Польская компания опровергла вымогательство со стороны Данкверта «Руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Республики Польша в РФ поступило официальное письмо от председателя правления Молочного кооператива "Млековита", в котором опровергается информация о якобы существующих фактах вымогательства со стороны представителей российского ведомства», - говорится в пресс-релизе. 234

Экономика Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.