Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости11:12
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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
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Авто

Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed

Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия вчера в 08:54
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe 08:34
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Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 13:54
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Армия и оружие

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

Обновленные танки получили новый комплекс связи, который позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с другими машинами и всеми перспективной элементами боевой группы.
Военное дело 03:30
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Происшествия

В Росгвардии объяснили смерть жителя Екатеринбурга при задержании

Житель Екатеринбурга, погибший при задержании, угрожал бойцам спецназа и вел себя агрессивно, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Газета.Ru 08:26
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Футбол

Марко Николич не боится болельщиков «Локомотива»

Новый тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится недоброжелательного отношения к нему со стороны болельщиков.
Вести.Ru 12:38
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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Общество

В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный

Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.
Lenta.ru 12:43
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Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
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Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
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Финансы

Курс доллара упал ниже 69 рублей

Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
Моя Москва.онлайн 03:33
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Кино

Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке

Версия.Инфо вчера в 05:23
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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Гаджеты

Microsoft временно отменила выпуск майского обновления Windows 10

Компания Microsoft озвучила реальные проблемы в последнем обновлении Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:34
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Общество

В Калужской области в среду откроются салоны красоты и парикмахерские

Калужская область со среды переходит на первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.
РИА Новости 14:15
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Происшествия

Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма

Lenta.ru вчера в 10:43
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Общество

В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек

Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

Коронавирус пришел в Москву в январе

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко во время видеоинтервью заявил, что коронавирус пришел в Москву в «середине-конце января», когда Китай еще только делал первые заявления по эпидемии COVID-19.
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Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
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