Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс09:37
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Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек
Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
Ридус 19:59
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Шоу-бизнес
Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион
Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02:34
Гаджеты
Очень дешевые умные телевизоры Realme Smart TV поступают в продажу. Объявлены украинские цены
iXBT.com вчера в 17:01
Общество
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало
Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве
Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
Политика
Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Армия и оружие
На Донбасс прибыли радикалы и журналисты: в планах новые провокации
На Донбасс прибыли нацики из «Правого сектора»*.
Новостной фронт 08:10
Общество
Сахалинское правительство продаст государственному АО неоткрытый полигон в Известковом
Правительство Сахалинской области приватизирует еще не запущенный полигон в Известковом по формальным основаниям, заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.
Сахалин.Инфо 20:30
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Политика
Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Игры
Красота на экране – Square Enix дарит динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4, посвящённую Тифе
Компания Square Enix раздаёт бесплатно всем желающим динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Происшествия
Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ
В Амурской области женщина напала на судебного пристава, распылив ему в лицо перцовый газ. Теперь ее грозит наказание по уголовной статье.
Амур.инфо 20:35
Армия и оружие
В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Армия и оружие
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25