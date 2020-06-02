с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

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Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 299

Авто Компания BMW официально показала новую 4-ю серию Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные. 3

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 143

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Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 351

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Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 646

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Единоборства УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США. 1

Общество Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. 16

Политика Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19 Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.