Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости11:12

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36
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Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому торговым центрам было разрешено там работать.
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Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
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В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

РИА Новости 13:54
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Авто

Компания BMW официально показала новую 4-ю серию

Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные.
CarsWeek.ru 13:45
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Происшествия

В Брянске истощенную девочку с обморожениями изъяли из приемной семьи

Наш Брянск.Ru 12:29
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Происшествия

В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов

В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
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Авто

Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed

Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия вчера в 08:54
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
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Здоровье

Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области

Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
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Политика

ЦИК обнародовал новый порядок голосования по поправкам в конституцию

Центризбирком РФ возобновил кампанию по подготовке к Общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 05:10
Политика

Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию

RT на русском 12:33
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Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

РИА Новости 14:06
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Киберспорт

Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

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УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Чемпионат 14:33
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Общество

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Политика

Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
Кино

Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод»

Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок.
ФАН 13:36
Общество

Минпросвещения разрешит школам провести выпускные в очном формате

Учительская газета вчера в 08:55
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