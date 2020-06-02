Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс09:37
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Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому торговым центрам было разрешено там работать.
Evo-rus.com 14:44
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Авто
Компания BMW официально показала новую 4-ю серию
Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные.
CarsWeek.ru 13:45
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
В Брянске истощенную девочку с обморожениями изъяли из приемной семьи
Наш Брянск.Ru 12:29
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Авто
Kia начала продажи в России нового купе-кроссовера XCeed
Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий».
Известия вчера в 08:54
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Здоровье
Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области
Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
Политика
ЦИК обнародовал новый порядок голосования по поправкам в конституцию
Центризбирком РФ возобновил кампанию по подготовке к Общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 05:10
Политика
Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию
RT на русском 12:33
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Общество
В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды
В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Единоборства
УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Чемпионат 14:33
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Политика
Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
Кино
Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод»
Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок.
ФАН 13:36
Общество
Минпросвещения разрешит школам провести выпускные в очном формате
Учительская газета вчера в 08:55