с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук. 23

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 640

Авто Компания BMW официально показала новую 4-ю серию Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные. 1

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 6

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 96

Общество В Ростовской области сняли ряд ограничений Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. 52

Общество Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса. 8

Футбол Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что его команде удастся сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона, а то и побороться за чемпионство.

Политика Климкин предрек третью мировую войну в следующем году Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. 110

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Общество Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок. 2

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 42

Единоборства УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.