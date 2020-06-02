Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости11:12

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36
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Происшествия

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
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Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
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Армия и оружие

Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru 10:02
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Политика

Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском 14:48
8
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

РИА Новости 13:54
16
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
140
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Авто

Компания BMW официально показала новую 4-ю серию

Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные.
CarsWeek.ru 13:45
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
19
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
6
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
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Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
52
Общество

Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
Ведомости 13:53
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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Футбол

Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что его команде удастся сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона, а то и побороться за чемпионство.
RT на русском 12:03
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь стартовых гонок сезона-2020

Metaratings 05:59
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru 13:39
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Гаджеты

Новейший телевизор Nokia Smart TV показали перед анонсом

Территория новостей 10:01
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Общество

Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor 11:03
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Единоборства

УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Чемпионат 14:33
Здоровье

Медработников в Москве продолжат бесплатно селить в гостиницах

Программа временного бесплатного расселения медиков в гостиницах действует в Москве с 12 апреля.
РИАМО 11:58
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Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
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Армия и оружие

«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц

Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех модернизировал самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» и передал первую партию Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 09:37
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Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
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