с чего всё началось

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Общество Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Общество Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента. 2

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 124

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,9K

Футбол «Спартак» покинул физиотерапевт Пресс-служба «Спартака» в Twitter объявила об уходе из клуба испанского физиотерапевта Хорхе Каталана.

Авто Названа дата дебюта нового Toyota Fortuner 4 июня дебютирует обновленный Toyota Fortuner, которому достанется не только новый дизайн, но и улучшенная линейка моторов.

Происшествия Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры Правоохранительные органы спустя два дня дали комментарии по поводу штурма квартиры в Екатеринбурге, в ходе которой был застрелен 27-летний Владимир Таушанков. 423

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 148

Космос Привет Галилею Владимир Черный: За 400 лет, прошедших с момента открытия Галилеем колец Сатурна, выдвигались самые разные теории о их происхождении.

Политика В России 1 июля объявят выходным В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 564

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 590

Кино СМИ назвали главную премьеру в кино после возобновления работы Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сегодня объявил, что кинотеатры смогут массово восстановить работу в середине июля.

Гаджеты Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно. 8

Экономика Мишустин спрогнозировал рост российской экономики Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2K

Общество Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Кино Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст». 86

Здоровье Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup. 2

Происшествия В Самаре вылечили младенца с коронавирусом В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом. 8

Экономика В Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. 13

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 298