Экономика
РБКThe Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс09:37
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Общество
Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности
Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Взгляд.ру 10:54
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Футбол
«Спартак» покинул физиотерапевт
Пресс-служба «Спартака» в Twitter объявила об уходе из клуба испанского физиотерапевта Хорхе Каталана.
Евро-футбол.ру 10:40
Авто
Названа дата дебюта нового Toyota Fortuner
4 июня дебютирует обновленный Toyota Fortuner, которому достанется не только новый дизайн, но и улучшенная линейка моторов.
Новые автомобили 11:03
Происшествия
Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры
Подозреваемого в краже обоев застрелили при штурме квартиры Правоохранительные органы спустя два дня дали комментарии по поводу штурма квартиры в Екатеринбурге, в ходе которой был застрелен 27-летний Владимир Таушанков.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:37
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Здоровье
Замдиректора НИИ Пастера счел нецелесообразной тотальную вакцинацию от COVID-19
В настоящее время стало ясно, что коронавирус может привести к летальному исходу у "определенных групп населения", отметил Семенов.
Интерфакс 08:28
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 02:49
Космос
Привет Галилею
Владимир Черный: За 400 лет, прошедших с момента открытия Галилеем колец Сатурна, выдвигались самые разные теории о их происхождении.
Российская газета 12:03
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
В России 1 июля объявят выходным
В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Кино
СМИ назвали главную премьеру в кино после возобновления работы
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сегодня объявил, что кинотеатры смогут массово восстановить работу в середине июля.
Говорит Москва 12:00
Гаджеты
Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S
По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
NewInform 06:38
Экономика
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Происшествия
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом
В Самаре из областной детской инфекционной больницы во вторник выписали месячного ребенка, который переболел коронавирусом.
Российская газета 11:00
Экономика
В Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Киберспорт
Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5
Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат 11:28