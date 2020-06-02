Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфакс09:37

Подробнее о событии

Глава «Яндекс.Маркет» обсудил с коллективом статью о «разводе» акционеров

РБК14:00

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомости12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

РИА Новости11:12
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Финансы

Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук спрогнозировал, что российская валюта вырастет до 65 за доллар, однако к осени снова ослабнет.
Газета.Ru 13:11
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Общество

Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок

МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок.
ТАСС 09:30
2
Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Футбол

Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте сине-бело-голубых.
Piter.tv 09:05
Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
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Общество

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
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Кино

Кинотеатры в России откроются к премьере триллера «Довод»

Как передает телеканал «360», триллер заявлен на середину июля. Киносети запланировали показ и других новинок.
ФАН 13:36
Общество

В Смоленской области готовятся к поэтапному снятию антикоронавирусных ограничений

«Жителям региона следует более ответственно относиться к этим вынужденным мерам [самоизоляции и масочному режиму] для того, чтобы добиться улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничений как можно быстрее», - отметил глава региона.
Readovka67.ru 11:12
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Здоровье

727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
2,4K
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Политика

Путин поговорил с Трампом по телефону

RuNews24.ru вчера в 13:04
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Шоу-бизнес

Оскар Кучера рассказал, чем его лечили от коронавируса врачи

Ведущий Оскар Кучера рассказал, чем его вылечили врачи от COVID-19.
Paparazzi.ru 12:45
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Гаджеты

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств.
Megaobzor.com 05:06
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
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Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Энергетика

Нефть марки Brent перешагнула отметку $39 за баррель

Лондон, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла более чем на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
REGNUM 04:49
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Здоровье

Первое в России лекарство от коронавируса одобрено Минздравом

Минздрав РФ одобрил первый в России препарат, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19.
Ридус 30 мая в 14:41
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Кино

Андре Овредал: «Цифровой прокат – это не будущее, это настоящее»

Кинообозреватель «НГ» Наталия ГРИГОРЬЕВА поговорила с Андре ОВРЕДАЛОМ о том, во что сегодня превратилась скандинавская мифология, что такое хороший хоррор и об эпохе цифрового кино в эпоху эпидемии коронавируса.
Независимая газета 12:05
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Здоровье

Города стали главными рассадниками коронавируса в Ростовской области

Доля городского населения среди заболевших коронавирусом достигла 53%, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
1rnd.ru 11:03
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Политика

ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривают агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 13:44
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента, пишет ТАСС.
BFM.ru 11:18
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