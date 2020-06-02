Экономика
Вести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
The Bell со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» планирует прекратить партнерство в двух совместных проектах со Сбербанком – «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах».Ведомости09:49
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву
Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы
Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
Экономика
Часть россиян пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля.
Lenta.ru 11:34
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Здоровье
Алексей Островский ознакомился с работой колл-центра по вопросам коронавируса
Губернатор Алексей Островский побывал в Смоленском базовом медицинском колледже имени К.С. Константиновой, на базе которого с 8 апреля организована работа колл-центра по приему обращений, поступающих на телефон «горячей линии» по вопросам распространения COVID-19.
SmolDaily 11:38
Спорт
CAS рассмотрит спор по делу ВАДА и РУСАДА со 2 по 5 ноября
Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.
Матч ТВ 11:51
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
Общество
В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Происшествия
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Футбол
Стала известна дата возобновления сезона РПЛ
По словам Чернышенко, российский футбол вернется 19 июня, когда пройдут игры первого после рестарта, 23-го тура РПЛ.
Газета.Ru 10:53
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
Live24 08:41
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Общество
В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты
Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе.
Live24 11:40