с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 420

Политика Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве. 3

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 296

Общество Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы. 15

Экономика Часть россиян пожаловались на снижение зарплат Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. 5

Здоровье Алексей Островский ознакомился с работой колл-центра по вопросам коронавируса Губернатор Алексей Островский побывал в Смоленском базовом медицинском колледже имени К.С. Константиновой, на базе которого с 8 апреля организована работа колл-центра по приему обращений, поступающих на телефон «горячей линии» по вопросам распространения COVID-19.

Спорт CAS рассмотрит спор по делу ВАДА и РУСАДА со 2 по 5 ноября Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 761

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 369

Общество В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин. 360

Политика В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7 США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции. 72

Общество В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 27

Общество В Ростовской области сняли ряд ограничений Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. 8

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 42

Футбол Стала известна дата возобновления сезона РПЛ По словам Чернышенко, российский футбол вернется 19 июня, когда пройдут игры первого после рестарта, 23-го тура РПЛ.

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин. 53

Здоровье В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.