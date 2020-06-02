Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
The Bell со ссылкой на источники сообщал
, что «Яндекс» планирует прекратить партнерство в двух совместных проектах со Сбербанком – «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах».
Ведомости09:49

Подробнее о событии

«Яндекс» и Сбербанк в ближайшее время объявят о разрыве совместных проектов, утверждает интернет-издание The Bell

Эхо Москвы11:29

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52

«Яндекс» может реструктурировать свою долю в СП со Сбербанком

Ведомости09:49

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

РБК08:50
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

РБК 10:19
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Политика

Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву

Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
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Общество

Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы

Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
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Экономика

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля.
Lenta.ru 11:34
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
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Происшествия

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 11:20
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Здоровье

Алексей Островский ознакомился с работой колл-центра по вопросам коронавируса

Губернатор Алексей Островский побывал в Смоленском базовом медицинском колледже имени К.С. Константиновой, на базе которого с 8 апреля организована работа колл-центра по приему обращений, поступающих на телефон «горячей линии» по вопросам распространения COVID-19.
SmolDaily 11:38
Спорт

CAS рассмотрит спор по делу ВАДА и РУСАДА со 2 по 5 ноября

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в закрытом режиме со 2 по 5 ноября.
Матч ТВ 11:51
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Игры

The Last of Us: Part II будет совместима с новой PlayStation 5

NewInform 07:49
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Общество

Здравницы Краснодарского края 1 июня приняли более 1 тыс. отдыхающих

Кубань 24 03:54
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Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
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Общество

В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
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Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Общество

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
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Футбол

Стала известна дата возобновления сезона РПЛ

По словам Чернышенко, российский футбол вернется 19 июня, когда пройдут игры первого после рестарта, 23-го тура РПЛ.
Газета.Ru 10:53
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
Live24 08:41
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Здоровье

В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер H5

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
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Общество

В России могут установить минимальную ставку часовой оплаты

Правительство РФ планирует установить минимальную ставку часовой оплаты для работников, которые осуществляют свою деятельность на временной основе.
Live24 11:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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