Экономика

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
The Bell со ссылкой на источники сообщал
, что «Яндекс» планирует прекратить партнерство в двух совместных проектах со Сбербанком – «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах».
Ведомости09:49

Подробнее о событии

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Вести.Ru11:12

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

РБК08:50

«Яндекс» может реструктурировать свою долю в СП со Сбербанком

Ведомости09:49

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфакс09:37

«Яндекс» прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

ТАСС09:36

The Bell сообщил о скором «разводе» Сбербанка и «Яндекса» при участии Абрамовича и ВТБ

Forbes09:18

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъ10:52
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Политика

Медведев рассказал о сохранении «удаленки» после пандемии

Возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 11:06
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Армия и оружие

Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе

"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
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Здоровье

Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии

При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Единоборства

Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе

Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Политика

Путин одобрительно постучал по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили одобрительный стук президента России Владимира Путина кулаком по столу .
Lenta.ru 10:00
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Политика

Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить к концу месяца.
Большое Радио 08:21
9
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
19
Финансы

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
11
Политика

Мишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
750
Общество

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

РБК 10:19
11
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
13
Общество

В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек

Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
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Политика

Жители области поддержали брянского губернатора Александра Богомаза

Недавно состоялось совещание президента страны Владимира Путина с губернатором Брянщины Александром Богомазом, в ходе которого глава государства поддержал выдвижение действующего руководителя региона на выборы.
Жуковские новости 11:07
6
Культура

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

Discover24 06:40
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Экономика

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
7
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками

Lenta.ru 03:45
18
Футбол

Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Экономика

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
13
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
68
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.
Newia.ru вчера в 14:30
15
Как работают Яндекс.Новости?
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