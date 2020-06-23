Экономика
REGNUM«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.
Читать в источнике
Оценить392
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Общество
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Здоровье
В Екатеринбурге умер завотделением хирургии ОКБ№1, где произошла вспышка коронавируса
В Екатеринбурге умер заведующий хирургическим отделением Областной клинической больницы №1 Юрий Мансуров.
66.ru 14:50
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
Происшествия
Десятки человек в знак протеста перекрыли трассу под Барнаулом
К 23.00 в Сибирской долине собрались уже десятки человек и несколько экипажей полиции.
Толк 20:20
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию".
Газета.Ru 21:39
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
Юран: «Была встреча с банком, который проявляет интерес к „Химкам“»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о переговорах с потенциальным инвестором.У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к «Химкам».
Soccer.ru 16:25
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Космос
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции, сообщило НАСА.
РИА Новости 20:12
Игры
Epic Games Store приближается к показателям популярности Steam
Компания Epic Games объявила о том, что Epic Games Store достиг 61 миллиона ежемесячно активных пользователей.
3DNews 04:09
Происшествия
Маленький мальчик упал со скалы на «Горняке» в Магадане
24 июня в 16.22 по местному времени оперативному дежурному Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха "Горняк" упал со скалы мальчик.
MagadanMedia.ru 21:26
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:32
Футбол
«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку
Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Наука
Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота
Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com 06:39
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport 04:34
Здоровье
В Петербурге разрешили посещение поликлиник и плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге был снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
Online47.ru вчера в 14:23
Армия и оружие
Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи
«В рамках предварительного заседания была дана оценка ситуации и принято решение отложить план по военным действиям против Юга, представленный ранее Генеральным штабом КНА», - отмечается в сообщении агентства.
Актуальные Новости 01:39
Происшествия
Свадьба в Олекминске: прокуратура провела проверку
Установлено, что в мае 2020 года в одном из кафе Олекминска организована и проведена свадьба должностного лица администрации МО «Город Олекминск».
SakhaLife.ru 20:51
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Технологии
Microsoft выпустила антивирус для Android
Microsoft объявила о выходе предварительной версии антивируса Microsoft Defender ATP для Android-смартфонов.
MobiDevices 05:31