Экономика
Политическая Экспертиза«Яндекс» и Сбербанк «развелись»
Яндекс и Сбербанк выводят активы из совместных проектов. Интернет-компания покупает долю банка в Яндекс.Маркете, а крупнейший банк — долю Яндекса в Яндекс.Деньгах. "Развод" стал назревать после того, как Сбербанк начал сотрудничество с интернет-компанией Mail.ru Group.
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Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com вчера в 11:54
Общество
Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова
Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.
РБК 20:00
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Общество
Более 40 стран мира обратились в G20 об отсрочке выплат по долгам
Эр-Рияд, 26 июня 2020, 00:53 — REGNUM 41 заявление о приостановке выплат по долгам от развивающихся стран со всего мира поступило в клуб «большой двадцатки» (G20), заявил глава рабочей группы организации по международной финансовой архитектуре Бандр аль-Хомали, 25 июля сообщается на сайте G20.
REGNUM 17:53
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost вчера в 08:54
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Армия и оружие
Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора
Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
Недвижимость.RU 19:03
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Культура
Появились первые отзывы о комедии «Евровидение: История огненной саги»
В Сети зрители и критики оставили первые отзывы о комедии Netflix "Евровидение: История огненной саги" о популярном музыкальном конкурсе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях.
РИА Новости 19:53
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Футбол
РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.
161.ru 11:12
Кино
Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова
News.ru 23 июня в 04:02
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Экономика
Россияне утроили расходы на турпоездки в июне
В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
Интерфакс 07:25
Игры
Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры
В разговоре с журналистом New York Times Сетом Шизелом (Seth Schiesel) глава Xbox обсудил сразу несколько тем, но ключевая, конечно же, была связана с предстоящим запуском новой игровой консоли Xbox Series X. Спенсер похвалил недавно прошедшую презентацию PlayStation 5, на которой показали не только множество будущих игр, но и саму игровую приставку.
3DNews вчера в 15:17
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Политика
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.
RT на русском 17:40
Политика
У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова
В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.
Взгляд.ру 10:54
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13