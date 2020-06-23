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Общество ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет «Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении. 207

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Шоу-бизнес Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. 15

Здоровье Школа чемпионов Не пропустить гол Омичей беспокоит и судьба крупных строек - в частности, арены "Омск", бюджет которой составляет десять миллиардов рублей.

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