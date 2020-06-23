Экономика
РИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
РЕН ТВ 05:35
Армия и оружие
Площадь Советов в Улан-Удэ оцепили во время парада
Вся площадь с утра была оцеплена сотрудниками полиции, дружинниками, военной полиции.
Байкал-Daily 00:31
Киберспорт
Valve снизила цену на Battle Pass 2020 в России
Valve изменила цену в рублях на Battle Pass 2020 для Dota 2. Теперь пропуск и уровни к нему можно приобрести дешевле, чем в день релиза, — стартовый набор обойдется в ₽689 вместо ₽755.
CyberSport.ru 11:49
Культура
Концерт Победы на Мамаевом кургане завершился праздничным фейерверком
Концерт Победы в Волгограде на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и многих других известных артистов и музыкантов завершился праздничным фейерверком.
ТАСС 16:12
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Экономика
Пенсии в России могут вырасти до 19,2 тыс. рублей к 2023 году
Выплаты неработающим гражданам пенсионного возраста предлагают увеличить в 2021-м на 6,3%, а в следующие два года на 5,9% и 5,6%. Фиксированная часть с января установлена на уровне 6 044,48 рубля, но через год вырастет до 6 401,10 рубля, а в начале 2023-го достигнет 6 759,56 рублей.
Бел.Ру вчера в 07:13
Наука
В Индийском океане обнаружен новый континент
Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
Общество
В среду вечером в Москве был произведен салют в честь 75-летия Победы
Из 18 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны произведено 30 залпов.
Эхо Москвы 18:12
Армия и оружие
Украина получила от США ракеты для Javelin на $27 млн
Коммерсантъ 09:37
Здоровье
Эксперты оценили сроки второй волны вируса после вспышек в Китае и Корее
Вторая волна заболеваемости еще не наступила, заявили опрошенные РБК эксперты-инфекционисты.
РБК 20:10
Наука
С падением Римской империи связали извержение вулкана на Аляске
Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли.
Evo-rus.com 07:35
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости вчера в 15:19
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
Наука
Растения могут впитывать пластик
Подмосковье Сегодня 16:01
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Экономика
В России восстанавливается спрос на наличность в банкоматах
Крупнейшие российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах после окончания действия части ограничительных мер.
Известия 19:24
Общество
Названы последствия отказа КНР от доллара
Отказываясь от национальной валюты США, Пекин намерен создать параллельную платежную систему для ЕАЭС, заявил и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
iReactor 02:58
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Происшествия
Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до десяти
Число погибших в результате землетрясения на юге Мексики возросло до десяти после того, как под разрушенными зданиями в штате Оахака были обнаружены тела троих человек.
RT на русском 19:49
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую метановую ракету
Роскосмос утвердил техническое задание на разработку эскиз-проекта новой ракеты-носителя, которая будет работать на метане и жидком кислороде.
AstroNews.ru вчера в 03:41
Происшествия
В Кемеровской области возбуждены два уголовных дела в связи с заражением коронавирусом 37 пансионеров
Региональная прокуратура сообщает, что в результате прокурорских проверок «выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания, и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией: в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата».
Vademecum 11:43
Наука
Nature (Великобритания): миниатюрные органы показывают, как коронавирус поражает организм (Nature)
ИноСМИ 20:10
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях до конца июня.
Российская газета 20:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости 08:50
Здоровье
Школа чемпионов
Не пропустить гол Омичей беспокоит и судьба крупных строек - в частности, арены "Омск", бюджет которой составляет десять миллиардов рублей.
Российская газета 21:00
Здоровье
Глава Якутии оценил ситуацию с коронавирусом в республике
Якутии за последние дни удалось снизить коэффициент распространения коронавируса до 0,87, для перехода на следующий этап снятия ограничений коэффициент должен составлять не более 0,8, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:35
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток вчера в 11:54
Происшествия
16-летний подросток погиб во время укладки асфальта в Тулуне
Управление Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка во время укладки асфальта в городе Тулуне, сообщили ИА «ИрСити» 25 июня в пресс-службе ведомства.
ИрСити 20:12