Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства

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