Экономика
REGNUM«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.
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Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Мосмонитор 08:54
Наука
У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта
Новозеландский научно-исследовательский институт GNS Science создал интерактивные карты, которые охватывают всю поверхность Зеландии, тем самым рассказывая историю происхождения исчезнувшего континента.
Популярная механика 23 июня в 09:23
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отказе от участия в переговорах с властями Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
Страна Советов on-line 09:04
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Здоровье
Развеян миф о вреде защитных масок
Из-за длительного ношения масок у некоторых людей возникают мысли об их вреде, однако американские ученые развеяли этот миф, сообщил The Philadelphia Inquirer.
Взгляд.ру 10:30
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру 11:10
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru 11:09
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Происшествия
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
РИА Новости 19:17
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Здоровье
На Камчатку прибыл очередной медицинский десант из Москвы
Петропавловск-Камчатский, 26 июня 2020, 04:30 — REGNUM Из Москвы на Камчатку прибыл очередной медицинский десант.
REGNUM 21:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной
В связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию 1 июля станет нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день.
Тульские СМИ 02:26