Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Армия и оружие
Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:45
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru вчера в 10:22
Общество
Путин вручил государственные премии в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Песков назвал лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 06:42
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
Нацбанк Украины заявил о кризисных проблемах в 9 банках страны
Киев, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
REGNUM 07:16
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Гаджеты
Apple официально представила iOS 14
МонаВиста 22 июня в 14:37
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми
Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:05
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания вчера в 10:29
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42