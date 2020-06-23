Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Греф опять куда-то залез. Пользователи массово уходят из Яндекс-сервисов: "Ну и аппетиты!"

Царьград07:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета 22 июня в 11:17
1,2K
Армия и оружие

Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об инциденте с фрегатами Турции и Франции, произошедшем у берегов Ливии, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:45
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,6K
Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru вчера в 10:22
2,7K
Общество

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада

РИА Новости 08:51
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Общество

Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,3K
Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Политика

Песков назвал лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 06:42
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Происшествия

В Пакистане представили доклад о расследовании причин авиакатастрофы в Карачи

ТАСС 04:34
Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Экономика

Нацбанк Украины заявил о кризисных проблемах в 9 банках страны

Киев, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
REGNUM 07:16
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Гаджеты

Apple официально представила iOS 14

МонаВиста 22 июня в 14:37
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
58
Общество

Путин подписал указ о новой выплате семьям с детьми

Вчера, 23 июня, президент подписал указ о новой разовой выплате для семей с детьми.
SMINEWS в Иванове вчера в 21:05
5,3K
Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
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Общество

Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания вчера в 10:29
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
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