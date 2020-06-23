«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 1,6K

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Футбол Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба. 1

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,8K

Экономика Нацбанк Украины заявил о кризисных проблемах в 9 банках страны Киев, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 965

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Общество Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие» Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели. 3

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

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Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 54