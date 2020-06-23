Экономика
REGNUM«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.
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Армия и оружие
Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске
Ни дождь, ни сильный ветер не помешали сегодня проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске.
Российская газета 22:02
Общество
Энтомолог назвал опасность загорания в городских парках
Загорать на газоне в городском парке может быть опасно из-за клещей, заявил 24 июня в интервью радио Sputnik энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров.
Известия 22:38
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Космос
Прибор из Италии для «Спектра-М» испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии
Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год.
ТАСС 18:46
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Хоккей
Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани
Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.
Новый Век 05:51
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия 20:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ
В очередной раз взрыв умиления у комментаторов произошел после того, как Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза устроила показ мод в прачечной.
Дни.ру вчера в 19:00
Армия и оружие
Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
Армия и оружие
Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт
При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 11:54
Общество
Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
Вести.Ru 20:07