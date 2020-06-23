Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новости18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Коммерсантъ18:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Общество

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
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Армия и оружие

Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана

Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.
Чита.Ру 20:42
Игры

Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба

Vevby.ru 13:49
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,3K
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,4K
Общество

Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
Вести.Ru 20:07
1
Здоровье

Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области

В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2).
Курс дела вчера в 11:05
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество

Тысячи военнослужащих прошли маршем по центру Новосибирска

В составе 24 парадных расчётов прошли более 2 200 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств.
REGNUM 23:21
4
Общество

Из Германии в Россию отправился новый груз с ядерными отходами

Эхо Москвы вчера в 21:07
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Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Происшествия

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести

Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.
RT на русском 23:14
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Маслов: граждане Китая подделывали тесты на коронавирус

Например, испанцы и итальянцы переживают за то, что сейчас к ним из Китая поедет очень мало туристов, потому что в Италии и Испании есть коронавирус.
Вести ФМ 15:44
1
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:47
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Музыка

В Самаре устроят «Рок на Волге» со «Сплином» и «Би-2»

СОВА 09:29
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
78
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Шоу-бизнес

«Трансформация начинается»: Джейми Фокс готовится к роли Майка Тайсона

На днях Джейми Фокс порадовал поклонников неожиданной новостью: его многострадальный байопик Майка Тайсона все еще жив и даже близок к долгожданной реализации.
Киноафиша России вчера в 08:18
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
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Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

RT на русском 13:20
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