"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

Политика Владимир Путин выступит с обращением к россиянам По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов. 5,4K

Общество Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 5

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 101

Политика Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю» Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп). 1

Армия и оружие Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,3K

Здоровье Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2). 72

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Общество Тысячи военнослужащих прошли маршем по центру Новосибирска В составе 24 парадных расчётов прошли более 2 200 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств. 4

Экономика Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 45

Общество Маслов: граждане Китая подделывали тесты на коронавирус Например, испанцы и итальянцы переживают за то, что сейчас к ним из Китая поедет очень мало туристов, потому что в Италии и Испании есть коронавирус. 1

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 9

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 572

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 35

Шоу-бизнес «Трансформация начинается»: Джейми Фокс готовится к роли Майка Тайсона На днях Джейми Фокс порадовал поклонников неожиданной новостью: его многострадальный байопик Майка Тайсона все еще жив и даже близок к долгожданной реализации.

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 305