Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс23 июня в 17:11

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Абакан на полчаса остался без электричества

В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения.
Среда24 21:54
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Общество

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Происшествия

В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:32
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
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Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой

Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru 20:40
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Известия 20:18
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Игры

Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
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Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля

Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на утреннем брифинге 26 июня.
SakhaNews 22:52
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Политика

ЦИК разберется в инциденте с двойным голосованием Лобкова по поправкам

Журналист Дождя Павел Лобков проголосовал по поправкам к Конституции дважды. Сейчас ЦИК проводит расследование.
Политическая Экспертиза 08:34
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«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

Lenta.ru 17:11
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Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной

В связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию 1 июля станет нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день.
Тульские СМИ 02:26
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Общество

Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее

Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане.
РБК 23:00
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Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме

Телеканал RTVI 20:40
Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
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Футбол

РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.
161.ru 11:12
Общество

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

В ходе парада Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы были впервые продемонстрированы тяжелая огнеметная система ТОС-2, а также модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело вчера в 06:12
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
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Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru 05:13
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Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
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Спорт

WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на предложение о возможном лишении организации финансирования со стороны США.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
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Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
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Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

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