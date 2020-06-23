Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфакс23 июня в 17:11
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Происшествия
Абакан на полчаса остался без электричества
В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения.
Среда24 21:54
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:32
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Шоу-бизнес
Дорогая мебель и натяжные потолки: новый ремонт в доме Ирины Акуловой
Ирина Акулова запустила и себя, и дом, в котором жила.
StarHit.ru 20:40
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия 20:18
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Здоровье
Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля
Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на утреннем брифинге 26 июня.
SakhaNews 22:52
Политика
ЦИК разберется в инциденте с двойным голосованием Лобкова по поправкам
Журналист Дождя Павел Лобков проголосовал по поправкам к Конституции дважды. Сейчас ЦИК проводит расследование.
Политическая Экспертиза 08:34
Общество
Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной
В связи с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию 1 июля станет нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день.
Тульские СМИ 02:26
Общество
Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее
Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане.
РБК 23:00
Общество
Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме
Телеканал RTVI 20:40
Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Футбол
РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.
161.ru 11:12
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
В ходе парада Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы были впервые продемонстрированы тяжелая огнеметная система ТОС-2, а также модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело вчера в 06:12
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru 05:13
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском 21:35
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Спорт
WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на предложение о возможном лишении организации финансирования со стороны США.
RT на русском 02:58
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК 18:03
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16