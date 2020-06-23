Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Яндекс и Сбербанк прекращают партнерство по «Яндекс.Деньгам»

РИА Новости16:44

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разводе. Долю банка в «Маркете» компания выкупит за 42 млрд рублей

Фонтанка.Ру16:41

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

Сбербанк выкупит долю Яндекса в сервисе «Яндекс.Деньги»

Известия16:29

Сбербанк и «Яндекс» рассказали, как разделят активы

Газета.Ru16:41

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по двум совместным предприятиям

ТАСС16:24
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Общество

Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Общество

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Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
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После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Известия 11:58
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Известия 21 июня в 16:11
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Общество

Путин объявил о продлении выплат медработникам

Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости 10:51
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

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Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
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Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
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Технологии

Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Армия и оружие

Системы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии

РБК 15:26
Футбол

«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»

Футболисты «Бенфики» уступили «Санта-Кларе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:4.
Советский спорт 16:25
Путешествия

Турция хочет возобновить рейсы с Россией с июля

Ранее министр Турции заявил, что Анкара готова к возобновлению регулярного авиасообщения с Россией с 15 июля, но для этого требуется готовность России отрыть границы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:31
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Путешествия

Ростуризм объявил об открытии популярных направлений к началу июля

Наиболее популярные туристические направления для притока отдыхающих россиян будут открыты до конца июня.
ПолитРоссия вчера в 08:54
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Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
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Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
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