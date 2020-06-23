Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Известия 11:58
Политика
Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30
Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия 21 июня в 16:11
Общество
Путин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости 10:51
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 09:00
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Футбол
«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»
Футболисты «Бенфики» уступили «Санта-Кларе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:4.
Советский спорт 16:25
Путешествия
Турция хочет возобновить рейсы с Россией с июля
Ранее министр Турции заявил, что Анкара готова к возобновлению регулярного авиасообщения с Россией с 15 июля, но для этого требуется готовность России отрыть границы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:31
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Путешествия
Ростуризм объявил об открытии популярных направлений к началу июля
Наиболее популярные туристические направления для притока отдыхающих россиян будут открыты до конца июня.
ПолитРоссия вчера в 08:54
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль 15:08
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30