Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 12:06
Происшествия
Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве
Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
Политика
Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Футбол
Хет-трик Корнелиуса позволил «Парме» обыграть «Дженоа»
В рамках 27-го тура Серии А «Дженоа» на домашнем стадионе принимала «Парму».
Metaratings 17:45
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Спорт
Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
News.ru 16:11
Футбол
В «Зенит» может вернуться Жулиано
Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Sport.ru 15:43
Авто
В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%
Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 01:28
Общество
Дмитрий Тарасов выиграл у бывшей жены 22 миллиона рублей
Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после вчерашнего суда он должен перечислить 13 миллионов.
Комсомольская правда 12:10
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Экономика
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране заработную плату.
ФАН вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией
Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
Bimru.ru 10:08
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Футбол
Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
LiveSport.ru 17:00
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов
В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Экономика
Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
Rambler News Service 13:23
Футбол
Гендиректор «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
ODDS.ru 12:53