Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком

Коммерсантъ16:56

Сбербанк и «Яндекс» рассказали, как разделят активы

Газета.Ru16:41

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11
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Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Семьи с детьми получат в июле выплату в 10 тысяч рублей.
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Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве

Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
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Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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Хет-трик Корнелиуса позволил «Парме» обыграть «Дженоа»

В рамках 27-го тура Серии А «Дженоа» на домашнем стадионе принимала «Парму».
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Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
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Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
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Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%

Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
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Дмитрий Тарасов выиграл у бывшей жены 22 миллиона рублей

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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

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Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране заработную плату.
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Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0

В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
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В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов

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Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
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Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста.
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