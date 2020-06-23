Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком

Коммерсантъ16:56

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29

Сбербанк и «Яндекс» рассказали, как разделят активы

Газета.Ru16:41

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

Яндекс и Сбербанк прекращают партнерство по «Яндекс.Деньгам»

РИА Новости16:44

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по двум совместным предприятиям

ТАСС16:24
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ 13:56
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Происшествия

Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru вчера в 12:21
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Путешествия

Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы в Сочи и Анапу

Полеты в туристические города авиакомпания «Россия», входящая в состав «Аэрофлота», возобновляет в партнерстве с «Библио-Глобусом», сообщает перевозчик.
Югополис вчера в 07:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 14:49
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Экономика

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам.
Коммерсантъ 11:40
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
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Спорт

Российские легкоатлеты обратились к Путину

Свободная Пресса 07:09
Интернет

Google запустила конкурента Pinterest

Разработкой приложения занималось экспериментальное подразделение Google Area 12.
Moi-portal.ru 20 июня в 15:09
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Общество

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

РИА Новости 02:14
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Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru 16:19
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
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Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО

Inc-news.ru 16:20
Интернет

Банк «Открытие» предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап

Банк «Открытие» предложил представителям малого и среднего бизнеса пройти бесплатное тестирование на образовательном портале Open Academy и рассчитать индекс цифровизации их бизнеса.
SIA.ru 04:55
Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру вчера в 18:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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