Экономика
REGNUM«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Об этом было объявлено 23 июня.
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Экономика
Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
Rambler News Service 13:23
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 11:42
Экономика
Муниципалитеты смогут приобретать квартиры через счета эскроу
Муниципалитеты могут получить возможность открывать в банках счета эскроу для покупки жилья.
Piter.tv 08:54
Футбол
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Технологии
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices вчера в 14:00
Общество
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Технологии
Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.
ТАСС вчера в 20:24
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор 2 фигурантам дела «Сети»
Суд признал их участие в террористическом сообществе и хранение взрывчатого вещества В Санкт-Петербурге состоялось слушание по уголовному делу участников террористической организации "Сеть".
SM News вчера в 05:50
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Общество
Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США
Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
RT на русском 16:52
Футбол
17-летний голкипер «Ростова» стал гостем «Вечернего Урганта»
17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов посетил популярную программу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Евро-футбол.ру 04:52
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Игры
Игра Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time выйдет на PC?
Санта-Моника, США, 23 июня 2020, 15:53 — REGNUM Предстоящая игра Crash Bandicoot™ 4: It's About Time может выйти и на PC.
REGNUM 08:53
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34