В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия (СП) на базе «Яндекс.Маркет».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Политика Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Общество Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности.

Шоу-бизнес В семье певицы Натали произошла трагедия В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). 786

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 541

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 1,1K

Общество Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners. 18

Футбол «Барселона» поздравила Месси с 33-летием «Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с днем рождения. 24 июня аргентинцу исполнилось 33 года.

Здоровье Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели. 36

Здоровье В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях. 63