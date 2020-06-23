Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Энергетика
Польша планирует закупать американский газ вместо российского
Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, для этого Варшава готова приобретать американские энергоресурсы по завышенной цене.
МонаВиста 22 июня в 10:20
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Начался Парад Победы на Красной площади
Торжественное традиционное шествие на Красной площади в Москве началось сегодня, 24 июня, в 10:00 по столичному времени.
Комсомольская правда 02:57
Политика
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
РИА Новости 02:38
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия вчера в 11:58
Происшествия
В Узбекистане задержали 25 членов террористической группировки
Ташкент, 24 июня 2020, 07:36 — REGNUM 25 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки «Катиба Таухид валь — Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники правоохранительных органов в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
REGNUM 00:36
Политика
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Армия и оружие
Какая техника впервые примет участие в параде Победы
В Министерстве обороны России рассказали о том, какая боевая техника впервые пройдет по Красной площади на параде Победы.
Военное дело вчера в 11:45
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Авто
Компания Lifan может уйти из России
Газета.Ru вчера в 12:37
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей
В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная вчера в 10:40
Общество
Военный парад начался в Новосибирске
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо.
Тайга.инфо вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Здоровье
Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online вчера в 11:15
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Военное дело вчера в 05:21
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Трамп заявил, что Болтон «должен сидеть в тюрьме»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-советник Джон Болтон "должен сидеть в тюрьме".
Газета.Ru вчера в 13:53
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
БН.ру вчера в 11:00
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52