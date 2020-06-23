Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20
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Энергетика

Польша планирует закупать американский газ вместо российского

Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, для этого Варшава готова приобретать американские энергоресурсы по завышенной цене.
МонаВиста 22 июня в 10:20
89
Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
8
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
198
Общество

Начался Парад Победы на Красной площади

Торжественное традиционное шествие на Красной площади в Москве началось сегодня, 24 июня, в 10:00 по столичному времени.
Комсомольская правда 02:57
Политика

Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео

Lenta.ru вчера в 17:06
592
Политика

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

РИА Новости 02:38
1
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,3K
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Известия вчера в 11:58
25
Происшествия

В Узбекистане задержали 25 членов террористической группировки

Ташкент, 24 июня 2020, 07:36 — REGNUM 25 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки «Катиба Таухид валь — Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники правоохранительных органов в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
REGNUM 00:36
Политика

«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

РИА Новости вчера в 17:00
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Политика

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
9
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Армия и оружие

Какая техника впервые примет участие в параде Победы

В Министерстве обороны России рассказали о том, какая боевая техника впервые пройдет по Красной площади на параде Победы.
Военное дело вчера в 11:45
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Авто

Компания Lifan может уйти из России

Газета.Ru вчера в 12:37
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей

В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная вчера в 10:40
Общество

Военный парад начался в Новосибирске

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо.
Тайга.инфо вчера в 23:03
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
953
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
145
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
5,4K
Здоровье

Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online вчера в 11:15
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Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело вчера в 05:21
83
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
25
Политика

Трамп заявил, что Болтон «должен сидеть в тюрьме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-советник Джон Болтон "должен сидеть в тюрьме".
Газета.Ru вчера в 13:53
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
БН.ру вчера в 11:00
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1,1K
Кино

Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова

iReactor 22 июня в 23:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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