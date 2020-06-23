Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Политика
Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.
ТАСС 17:22
Политика
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до шести
В результате сильного землетрясения в Мексике погибли шесть человек, шестеро получили ранения, сообщает Национальный центр связи и гражданской защиты Мексики.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков
REGNUM вчера в 21:18
Происшествия
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка
Российская газета 10:10
Игры
Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру
Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.
ИнфоСМИ 14:17
Общество
Штаб-квартире NASA присвоят имя инженера-афроамериканки Мэри Джексон
Вечерняя Москва 15:54
Футбол
«Сельта» Смолова обыграла на выезде «Реал Сосьедад»
В чемпионате Испании были сыграны два матча 31-го тура. «Сельта» Федора Смолова гостила в Сан-Себастьяне у «Реал Сосьедад».
Bookmaker-ratings.ru 15:27
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости 08:50
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку
Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru 11:50
Космос
Crew Dragon с астронавтами НАСА вернется на Землю в августе
РИА Новости 15:32
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Общество
Путин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Секрет фирмы вчера в 10:44
Спорт
WP: власти США задумались о прекращении финансирования ВАДА
Управление национальной политики контроля за наркотиками Белого дома США (ONDCP) порекомендовало Конгрессу отказаться от финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), если последнее не проведет реформы.
Телеканал RTVI 08:57
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 41 доллара за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе нынешнего года на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5 процентов, ниже 41 доллара за баррель, информирует ТАСС.
Вечерняя Москва 11:40
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 16:17
Политика
Трамп обвинил Обаму в слежке за его предвыборным штатом
Вашингтон, 24 июня 2020, 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил прежнего главу Белого дома Барака Обаму в слежке за его предвыборным штабом.
REGNUM 16:55
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Наука
С падением Римской империи связали извержение вулкана на Аляске
Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли.
Evo-rus.com 07:35
Футбол
Болельщика «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны»
Фанат «Бернли» Джейк Хеппл лишился работы из-за инцидента, случившегося во время выездного матча 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
ProstoProSport 13:46
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» усилит группировку ВМФ в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Известия 09:03
Футбол
«Химки» близки к подписанию крупного спонсорского контракта
Главный тренер «Химок» Сергей Юран надеется, что в подмосковную команду зайдёт крупный спонсор.
Евро-футбол.ру 16:57