В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Политика Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.

Политика Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний. 3K

Происшествия Число жертв землетрясения в Мексике возросло до шести В результате сильного землетрясения в Мексике погибли шесть человек, шестеро получили ранения, сообщает Национальный центр связи и гражданской защиты Мексики. 26

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. 6,5K

Игры Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.

Футбол «Сельта» Смолова обыграла на выезде «Реал Сосьедад» В чемпионате Испании были сыграны два матча 31-го тура. «Сельта» Федора Смолова гостила в Сан-Себастьяне у «Реал Сосьедад».

Финансы На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте). 3

Общество Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 188

Шоу-бизнес Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. 15

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу. 276

Интернет Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет. 1

Спорт WP: власти США задумались о прекращении финансирования ВАДА Управление национальной политики контроля за наркотиками Белого дома США (ONDCP) порекомендовало Конгрессу отказаться от финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), если последнее не проведет реформы.

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 41 доллара за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе нынешнего года на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5 процентов, ниже 41 доллара за баррель, информирует ТАСС. 1

Политика Трамп обвинил Обаму в слежке за его предвыборным штатом Вашингтон, 24 июня 2020, 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил прежнего главу Белого дома Барака Обаму в слежке за его предвыборным штабом. 97

Наука С падением Римской империи связали извержение вулкана на Аляске Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли. 16

Футбол Болельщика «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны» Фанат «Бернли» Джейк Хеппл лишился работы из-за инцидента, случившегося во время выездного матча 30-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Макаров» усилит группировку ВМФ в Средиземном море Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЧФ. 3