Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости15:57

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«В разладе Сбербанка и „Яндекса“ никто не сомневался». Компании объявили о разделе бизнеса

BFM.ru13:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Экономика

В McLaren рассчитывают на кредит в Банке Бахрейна

В мае британское правительство отказало McLaren Group в получении кредита в 150 млн. фунтов стерлингов, сославшись на то, что в McLaren не исчерпали возможностей по поиску заёмных средств в альтернативных источниках финансирования.
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Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Футбол

Уткин рассказал, что Акинфеев задумался о завершении карьеры

Как рассказал Уткин на своем YouTube-канале, голкипер армейцев Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры.
RuNews24.ru 18:09
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Футбол

«Локомотив» изолировался на базе в Баковке

Футболисты и тренеры московского "Локомотива" отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции.
Вести.Ru 08:35
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Шоу-бизнес

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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Шоу-бизнес

В семье певицы Натали случилась трагедия

В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
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Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
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Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
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Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ 17:15
Наука

Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14

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Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
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Происшествия

Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил в "Твиттер" губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.
Вести.Ru 15:30
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
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Спорт

WP: власти США задумались о прекращении финансирования ВАДА

Управление национальной политики контроля за наркотиками Белого дома США (ONDCP) порекомендовало Конгрессу отказаться от финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), если последнее не проведет реформы.
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Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн

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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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Игры

Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий

Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
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Футбол

Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости 13:18
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

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Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно вернулся в Лондон

Вокруг герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл все чаще ходят слухи, что они до сих пор не привыкли к жизни в новых условиях.
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Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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