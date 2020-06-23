Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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Армия и оружие
В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы
ИА Красная Весна вчера в 07:52
Политика
Зеленский объявил об уходе в разведку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Московский Комсомолец 10:09
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Экономика
У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня принял меры обеспечения по заявлению "Московского индустриального банка" (МИнБ) в лице ЦБ РФ по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации МИнБа на 195,7 млрд рублей.
Интерфакс 10:48
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму
Известия вчера в 22:42
Общество
Огромное облако пыли из Сахары пересечет Атлантику и попадет в Мексику
Огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара пересечет Атлантический океан и доберется до Мексики во вторник, 23 июня.
Известия 22 июня в 23:39
Гаджеты
Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
Политика
МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок
Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Общество
В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
Общество
В Петербурге открывают парки, разрешают свадьбы и летние кафе
Парки и скверы разрешены к посещению с 28 июня.
REGNUM 11:34
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada
Новые автомобили 03:05
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Политика
Лукашенко после парада Победы сразу отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне сразу же отправился в Минск.
News.ru вчера в 08:58
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Кино
Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча»
У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
Кinomania 10:02
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Напомним, неделю назад стало известно, что в районе дома № 90 на улице Луначарского начали возводить новый монумент Сталину.
Ньюс-НН вчера в 08:36