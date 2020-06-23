Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Интерфаксвчера в 01:59

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Армия и оружие

В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы

ИА Красная Весна вчера в 07:52
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Политика

Зеленский объявил об уходе в разведку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Московский Комсомолец 10:09
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,4K
Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Экономика

У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня принял меры обеспечения по заявлению "Московского индустриального банка" (МИнБ) в лице ЦБ РФ по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации МИнБа на 195,7 млрд рублей.
Интерфакс 10:48
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
4,4K
Политика

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 22:42
1,3K
Общество

Огромное облако пыли из Сахары пересечет Атлантику и попадет в Мексику

Огромное облако пыли из африканской пустыни Сахара пересечет Атлантический океан и доберется до Мексики во вторник, 23 июня.
Известия 22 июня в 23:39
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Гаджеты

Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
62
Политика

МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого

МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
1
Шоу-бизнес

Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд

Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
315
Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
122
Общество

Суд вынес приговор директору и помощнице актрисы Элины Быстрицкой

Вести.Ru 09:26
6
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
367
Общество

Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла внимание россиянок

Внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил парад Победы в Москве вместе с отцом, привлекла внимание российских девушек.
Lenta.ru 07:30
1
Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
2,1K
Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
19
Общество

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии

Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
153
Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
83
Общество

В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
2
Общество

В Петербурге открывают парки, разрешают свадьбы и летние кафе

Парки и скверы разрешены к посещению с 28 июня.
REGNUM 11:34
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
907
Авто

АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada

Новые автомобили 03:05
22
Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
21
Политика

Лукашенко после парада Победы сразу отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне сразу же отправился в Минск.
News.ru вчера в 08:58
1,3K
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
72
Кино

Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча»

У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
Кinomania 10:02
Общество

На Бору открыли незаконный памятник Сталину

Напомним, неделю назад стало известно, что в районе дома № 90 на улице Луначарского начали возводить новый монумент Сталину.
Ньюс-НН вчера в 08:36
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