Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Интерфаксвчера в 01:59

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Наука

В США создали пластырь для операций на внутренних органах

Evo-rus.com 04:32
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

ТАСС 11:17
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Здоровье

Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
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Общество

Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
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Политика

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана

В среду, 24 июня США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, осуществлявшие поставки топлива в Венесуэлу.
Inc-news.ru 13:32
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Игры

Слух: В ремейке Resident Evil 4 расширят историю и изменят геймплей

Srnsk 13:50
Общество

Рособрнадзор сообщил о готовности всех регионов России к ЕГЭ

Все 85 регионов России готовы к проведению ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
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Футбол

Артур согласился перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс 10:47
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023 года.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Общество

Глава Минкультуры назвала срок возможного начала работы кинотеатров

25 июня Любимова пояснила, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах.
РБК 05:36
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Общество

Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Общество

Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело вчера в 06:09
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Шоу-бизнес

Асмус назвала своей инициативу развода с Харламовым

Кристина Асмус в социальных сетях вечером 25 июня подтвердила, что информация о разводе с Гариком Харламовым не является слухом.
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

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Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США

Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
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Здоровье

В омском доме престарелых ввели режим обсервации из-за коронавируса

В корпусах Нежинского геронтологического центра на 5-ой Марьяновской, 46 где накануне выявили несколько случаев заражения COVID-19, ввели режим обсервации.
АиФ Омск 05:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Общество

Строительство завода по розливу воды Байкала признано незаконным

Суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды в посёлке Култук на берегу Байкала.
News.ru 13:14
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