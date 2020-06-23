Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Политика

Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
2,5K
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Политика

Клинцевич раскрыл детали подготовки к параду Победы в Москве

ФАН 02:53
Общество

7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
19
Здоровье

За сутки в ВСУ выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 833 случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:19
3
Общество

В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
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Армия и оружие

Колонна военной техники подходит к Манежной площади

К Манежной площади подошла колонна военной техники.
ТК Звезда 01:05
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
4
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
643
Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Общество

Путин предложил повысить налог на доходы физических лиц

Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
REGNUM вчера в 10:47
2,6K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Российская газета 03:54
6
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
4,9K
Политика

«Медуза» узнала о разработке специального приложения для контроля явки бюджетников на голосовании по Конституции

Как выяснило издание, сайт votely.ru и мобильное приложение для контроля явки разработал уроженец Ярославской области Иван Петров.
Дождь 04:18
Общество

Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области

Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
119
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,5K
Политика

Путин: нацизм был сокрушен советским народом

Москва, 24 июня 2020, 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм.
REGNUM 03:22
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
5,3K
Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
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Финансы

Россияне стали возвращать валюту в банки

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
4
Экономика

Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
РБК вчера в 17:00
Игры

Слухи: Кодзима использовал часть бюджета MGS V для разработки и выпуска P.T. без ведома Konami

По данным Gameblog, геймдизайнер использовал эту свободу для разработки P.T. втайне от руководства.
3DNews 02:08
Политика

Путин лично поприветствовал ветеранов перед парадом на Красной площади

Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы.
Национальная служба новостей 03:30
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Происшествия

В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки

В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
1
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
1,9K
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском вчера в 05:37
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Спорт

Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину

RT на русском 03:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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