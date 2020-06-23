Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова 18:11
Экономика
Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры
Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.
REGNUM 13:37
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Министерство труда определило среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.
Плюс один +1 08:17
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Политика
Песков объяснил слова Путина про чиновников, «рыскающих глазами»
Песков прокомментировал заявление Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.
РЕН ТВ вчера в 04:36
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия 17:41
Футбол
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»
Бразильский форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
РБК 11:46
Космос
Москвич выставил на продажу за 87 миллионов рублей осколок космического корабля
Вечерняя Москва 08:44
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова
Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Mockva.ru 20:28
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
РИА Новости 21:45
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Космос
Плутон изначально был океанической планетой
На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
Политика
Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста
По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 20:10
Общество
Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
Известия 22:24
Здоровье
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия 20:31