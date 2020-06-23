Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новости18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Коммерсантъ18:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
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Культура

Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix

Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова 18:11
Экономика

Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры

Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.
REGNUM 13:37
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Министерство труда определило среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.
Плюс один +1 08:17
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
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Политика

Песков объяснил слова Путина про чиновников, «рыскающих глазами»

Песков прокомментировал заявление Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.
РЕН ТВ вчера в 04:36
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Кино

Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко

iReactor 14:40
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Космос

Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»

Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия 17:41
Политика

Зеленский ворвался в чат дальнобойщиков со своим видео и всех обозвал

Царьград 16:38
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Футбол

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

Бразильский форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
РБК 11:46
Космос

Москвич выставил на продажу за 87 миллионов рублей осколок космического корабля

Вечерняя Москва 08:44
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Шоу-бизнес

Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова

Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Mockva.ru 20:28
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
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Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Авто

Opel показал новый Opel Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

РИА Новости 21:45
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Космос

Плутон изначально был океанической планетой

На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы.
Live24 02:15
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Политика

Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 20:10
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Общество

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
Известия 22:24
Здоровье

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Политика

Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия 20:31
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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru 18:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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