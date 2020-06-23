«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Культура Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.

Экономика Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости Министерство труда определило среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. 4,3K

Общество В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». 88

Космос Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс» Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.

Футбол Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат» Бразильский форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 534

Здоровье В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи. 23

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 41

Шоу-бизнес Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 42

Политика Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.

Авто Opel показал новый Opel Mokka на видео Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group. 2

Космос Плутон изначально был океанической планетой На поверхности должны были появиться признаки сжатия, если изначально Плутон был бы холодным, а лед постепенно таял бы. 2

Общество Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.

Здоровье Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 11

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 570

Политика Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.