«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,6K

Общество США столкнулись с острой нехваткой «мобильных мясников» В результате возникла острая нехватка «мобильных мясников» — они приезжают на фермы и занимаются убоем скота на заказ.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,4K

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 11

Общество На Сахалине состоялся парад Победы На Сахалине прошел парад Победы Правительство Сахалинской области По главной площади островной столицы под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.

Общество В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник. 9

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 946

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель. 12

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 568

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 27

Происшествия Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.

Армия и оружие Болтон заявил, что на 100% поддерживал ликвидацию Сулеймани Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на сто процентов поддерживал решение о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.