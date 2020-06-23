Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъвчера в 00:05

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ruвчера в 07:06

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Интерфаксвчера в 01:59

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 15:57

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новости23 июня в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС23 июня в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Lenta.ru 09:34
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе

В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
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Происшествия

Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали

Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:49
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Происшествия

Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину

Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
Lenta.ru 03:27
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Политика

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
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Кино

Платформа HBO Max вернула «Унесенных ветром» с пояснениями

Газета.Ru 11:12
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Футбол

«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами

Пресс-служба "Монако" объявила о расставании с шестью футболистами.
Soccer.ru 08:30
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат вчера в 06:27
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Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Общество

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
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Игры

Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen

Издатель Focus Home объявил о покупке немецкой студии Deck13, известной по первой Lords of the Fallen и дилогии The Surge, за 8 млн долларов.
Игромания.ру 13:18
Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Политика

Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину

"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Шоу-бизнес

Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус

Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Народные новости 08:10
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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Ruposters.ru 12:01
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Авто

Автомобили с пробегом подешевели в России

Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
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Общество

Минздрав одобрил Арепливир для лечения COVID-19

Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости 13:41
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Футбол

«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу

Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
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