Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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Собчак сломала нос и попала в больницу
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
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Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
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Происшествия
Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали
Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:49
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Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
Lenta.ru 03:27
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Платформа HBO Max вернула «Унесенных ветром» с пояснениями
Газета.Ru 11:12
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Футбол
«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами
Пресс-служба "Монако" объявила о расставании с шестью футболистами.
Soccer.ru 08:30
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам
«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
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Focus Home купила создателей The Surge и Lords of the Fallen
Издатель Focus Home объявил о покупке немецкой студии Deck13, известной по первой Lords of the Fallen и дилогии The Surge, за 8 млн долларов.
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Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
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Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Шоу-бизнес
Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус
Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
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Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
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Общество
Минздрав одобрил Арепливир для лечения COVID-19
Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости 13:41
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«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу
Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12