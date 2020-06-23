«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.

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Происшествия В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. 13

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