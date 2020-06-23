Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Армия и оружие

Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
3,3K
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
4,3K
Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело вчера в 10:51
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,5K
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news вчера в 05:48
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,2K
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
5,3K
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Технологии

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО

Inc-news.ru вчера в 16:20
Экономика

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 22 июня в 04:54
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Общество

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
Известия вчера в 22:24
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Происшествия

В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
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Общество

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru вчера в 23:06
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Наука

Плюшевый роботюлень помог снизить боль

Эмоциональной составляющей боли во многом объясняется и то, почему болевые ощущения помогает снизить физический контакт с другим, особенно близким, человеком: несколько лет назад ученые показывали, что происходит это во многом благодаря синхронизации активности мозга того, кто боль испытывает, и того, кто своим присутствием и прикосновениями пытается ее облегчить.
N+1 вчера в 12:27
Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
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Футбол

Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
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Футбол

Давид Луис продлит контракт с «Арсеналом»

33-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис пролонгирует контракт с клубом ещё на один сезон, сообщает TalkSport.
Чемпионат вчера в 22:27
Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия вчера в 21:42
8
Армия и оружие

Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима

«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:10
Космос

Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля «Наука» для МКС начнется 24 июня

ТАСС вчера в 00:06
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