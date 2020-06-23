Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Экономика
Россияне начали возвращать валюту в банки
В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
CT news вчера в 05:48
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Технологии
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru вчера в 16:20
Экономика
Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 22 июня в 04:54
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Общество
Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
Известия вчера в 22:24
Происшествия
В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru вчера в 23:06
Наука
Плюшевый роботюлень помог снизить боль
Эмоциональной составляющей боли во многом объясняется и то, почему болевые ощущения помогает снизить физический контакт с другим, особенно близким, человеком: несколько лет назад ученые показывали, что происходит это во многом благодаря синхронизации активности мозга того, кто боль испытывает, и того, кто своим присутствием и прикосновениями пытается ее облегчить.
N+1 вчера в 12:27
Здоровье
Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Футбол
Давид Луис продлит контракт с «Арсеналом»
33-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис пролонгирует контракт с клубом ещё на один сезон, сообщает TalkSport.
Чемпионат вчера в 22:27
Политика
Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:10