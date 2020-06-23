Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Экспериментально доказана возможность получения энергии из чёрной дыры
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Найдена редкая «умирающая» радиогалактика
AstroNews.ru вчера в 10:14
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У Солнца обнаружены новые частицы
Популярная механика 24 июня в 09:57
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При слиянии черных дыр может излучаться свет
Индикатор вчера в 10:07
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Ученые «напугали» бактерии для производства антибиотика
Исследователи университета Иллинойса представили новый способ производства антипаразитарных соединений и антибиотиков с помощью актинобактерий.
Сайт интересных новостей вчера в 16:53
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С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
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В NASA показали закат солнца на разных планетах
Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
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Учёные создали искусственные полимеры со свойствами «живых» мышц
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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com вчера в 20:34
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NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса
В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com вчера в 12:54
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Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
iReactor вчера в 04:59
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Особая пена поможет убрать мусор из космоса и даже построить жилье на Марсе
По оценкам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится около 129 млн осколков, 34 тыс. из которых имеют ширину не менее 10 см. Эти объекты несутся в космосе с огромной скоростью — например, 28 200 км/час на низкой околоземной орбите.
Хайтек 23 июня в 12:04
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В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
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Режиссер «Убойных каникул» снимет комедийный хоррор для Netflix
Piter.tv вчера в 08:25
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Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК вчера в 10:21
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Наука
Древние рыбы не являлись предками осетра, несмотря на их схожесть
Авторы работы выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым возникли предки осетров, были комплексными, а именно - рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и эти изменения позволили им выжить.
Goroday.ru вчера в 04:01
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Пластырь для операций на внутренних органах создали в США
Live24 вчера в 07:16
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную
Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 23 июня в 05:15
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Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Life.ru 23 июня в 12:59
Наука
В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science вчера в 09:17
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В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru 24 июня в 22:58
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
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Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
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Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
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