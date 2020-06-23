Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Греф опять куда-то залез. Пользователи массово уходят из Яндекс-сервисов: "Ну и аппетиты!"

Царьград07:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Российская газета 06:25
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,3K
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
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Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Дни24 вчера в 07:12
2
Политика

Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
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Киберспорт

Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,7K
Общество

Участница парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать

Lenta.ru 07:55
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,8K
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
161
Политика

Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12
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Происшествия

Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев.
РИА Новости 06:59
6
Шоу-бизнес

Развода не будет: Асмус и Харламов всех обманули

Ведущий Comment Out полагает, что Харламов и Асмус еще какое-то время будут морочить людям голову и отнекиваться, а сознаются в шутке лишь в июле, когда выпустят шоу с их участием, передает сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета 09:17
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Путешествия

В Ростуризме назвали сроки открытия популярных российских курортов

Реальное время 22 июня в 07:59
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Авто

Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок

Автоновости дня 06:09
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Футбол

Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
1
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
676
Авто

Opel представил новое поколение кроссовера Mokka

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
10
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
86
Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в компании звезды сериала Папины дочки

Павел Прилучный, известный актёр, звезда сериала «Мажор», «Закрытая школа» и «В клетке» недавно официально расторг брак с актрисой Агатой Муцениеце.
SM News 09:09
19
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
16
Экономика

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Кино

Сериал «Алекс Лютый» вышел на НТВ

На телеканале НТВ стартовал показ российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском «Алекс Лютый».
NewInform 02:34
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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