Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Российская газета 06:25
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Дни24 вчера в 07:12
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Политика
Путин поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Развода не будет: Асмус и Харламов всех обманули
Ведущий Comment Out полагает, что Харламов и Асмус еще какое-то время будут морочить людям голову и отнекиваться, а сознаются в шутке лишь в июле, когда выпустят шоу с их участием, передает сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета 09:17
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Путешествия
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных российских курортов
Реальное время 22 июня в 07:59
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Футбол
Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Авто
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в компании звезды сериала Папины дочки
Павел Прилучный, известный актёр, звезда сериала «Мажор», «Закрытая школа» и «В клетке» недавно официально расторг брак с актрисой Агатой Муцениеце.
SM News 09:09
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Кино
Сериал «Алекс Лютый» вышел на НТВ
На телеканале НТВ стартовал показ российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском «Алекс Лютый».
NewInform 02:34
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02