Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Общество
Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Врачи в Москве вылечили от коронавируса еще 2020 пациентов. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
ТАСС 02:30
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели блогера Насти Тропицель
В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель, разбившаяся на мотоцикле.
Взгляд.ру 21 июня в 11:39
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
Авто
Volkswagen показал обновленный Arteon на видео
Компания Volkswagen опубликовала финальное тизерное видео с обновленным Volkswagen Arteon.
Автоновости дня вчера в 03:16
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия вчера в 12:34
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Армия и оружие
Кто кого «завалил трупами» в 1941-1945 гг.?
«СССР выиграл войну благодаря тому, что завалил немцев трупами», потому как бойцы Красной армии чуть ли не поголовно «шли на немецких автоматчиков с голыми руками» или, «размахивая шашками в составе кавалерийских дивизий, налепленных перед войной глупыми Будённым с Ворошиловым, пёрли под огонь немецких танков».
Новостной фронт 22 июня в 11:58
Футбол
Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса
Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные.
РИА Новости 02:54
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 22 июня в 05:44
Политика
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
РИА Новости 02:38
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
ToDay News Ufa 01:04
Шоу-бизнес
Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона
О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.
Moi-portal.ru 21 июня в 03:14
Армия и оружие
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 02:55
Общество
Путин распространил налог на самозанятых для всей России
О решении распространить режим для самозанятых по всей России президент Владимир Путин заявил 23 июня в ходе обращения к народу.
Усолье.Инфо вчера в 21:00
Футбол
Защитник и наставник «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство
Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес и наставник команды Джузеппе Якини получили дисквалификации от дисциплинарного комитета Серии А. Об этом информирует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 01:18
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 22 июня в 11:50
Армия и оружие
Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Южной Кореи
Пхеньян, 24 июня 2020, 02:03 — REGNUM Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Республики Корея, представленный Генштабом страны.
REGNUM вчера в 19:03
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Военное дело вчера в 05:21
Политика
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика
Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко
18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год.
Известия 02:53
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
Армия и оружие
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
Комсомольская правда вчера в 15:06