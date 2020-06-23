Экономика
Политическая Экспертиза«Яндекс» и Сбербанк «развелись»
Яндекс и Сбербанк выводят активы из совместных проектов. Интернет-компания покупает долю банка в Яндекс.Маркете, а крупнейший банк — долю Яндекса в Яндекс.Деньгах. "Развод" стал назревать после того, как Сбербанк начал сотрудничество с интернет-компанией Mail.ru Group.
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Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Кино
Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме
Российская газета 19:42
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Игры
Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine
Sonic 2020 разрабатывается на движке Soni Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Конечное число эпизодов в рамках проекта не называется.
NewInform вчера в 08:28
Единоборства
Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.
МК-Спорт 13:48
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета 17:28
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Армия и оружие
Су-57 снабдят новыми средствами поражения
Разработка ряда новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57 завершена, еще часть новинок находится в стадии разработки.
BFM.ru вчера в 13:08
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 23 июня в 11:37
Спорт
США могут отказаться от финансирования WADA
Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если оно не предпримет серьезных шагов по реформам, сообщает Washington Post.
РИА Новости вчера в 09:22
Футбол
Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных»
После всё пошло ходуном, мы смогли расслабиться и насладиться последними минутами [матча].Нам пришлось ждать 13 недель, 13 долгих недель неопределённости, но многим нашим болельщикам пришлось ждать 30 лет, так что по сравнению с ними мы легко отделались.
Soccer.ru 20:01
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Гаджеты
Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
Вес миниатюрного компьютера составил 760 грамм. Компания Xiaomi продаёт свой новый мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов.
Версия.Инфо 08:47
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv 07:26
Игры
В сети появился тизер шутера Halo Infinite
Студия 343 Industries опубликовала на официальном Youtube - канале новый тизер серии шутеров Halo.
Inc-news.ru 10:28
Кино
Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети
«Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.
Телеканал 360° 11:26
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06